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Фермери двох країн припинили акції протесту і розблокували рух на українсько-польському кордоні
11:49 12.06.2023 |
Польські фермери в суботу призупинили акцію протесту на прикордонному переході в Дорогуську Люблінського воєводства, своєю чергою українські аграрії в неділю припинили блокаду чотирьох міжнародних пунктів пропуску з боку України.
Польські фермери відреагували на прохання міністра сільського господарства Роберта Телюса, який запросив їх на переговори в середині тижня, повідомляє RMF FM.
"Що стосується вимог, які висунули фермери, то майже всі їх уже виконує польський уряд. Я пообіцяв, що ми зробимо все, щоб перші кошти надійшли фермерам уже в червні", - повідомив міністр сільського господарства Роберт Телюс після зустрічі з протестувальниками.
Він пояснив, що єдина вимога, виконання якої він не може обіцяти, - це продовження закупівлі зерна до 15 липня.
"Тут я не можу давати жодних обіцянок, тому що наша мета - зробити все, щоб до збирання врожаю, до 1 липня, склади фермерів були порожніми, щоб скористатися цими засобами", - зазначив він.
"За результатами дзеркальних дій українських аграріїв польські фермери припинили блокування руху вантажівок та завершили страйк достроково. У відповідь на дії польських колег українські аграрії завершили свій дзеркальний протест", - повідомила в неділю пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
За словами голови ВАР Андрія Дикуна, фізичне блокування руху українських вантажів через польський кордон відбулося не вперше й порушує всі можливі норми Угоди про торгівлю України з ЄС.
"Через те, що польські політики думають лише про наступні вибори, а не про майбутнє своєї країни, та неспроможні пояснити своїм виборцям, більшість з яких саме фермери, якої шкоди вони завдають блокадою сільгосппродуктів з країни, що захищає наші спільні кордони від ворога, будуть сплачувати не лише українці, а й поляки, і не лише грошима, а й мирним майбутнім своєї країни", - ідеться в повідомленні ВАР, яке має "Інтерфакс-Україна".
Українські аграрії привітали рішення польської сторони і висловили сподівання на професійний діалог без фізичних перешкод руху вантажівок з України в майбутньому.
Як повідомлялося, у п'ятницю польські фермери розпочали акцію протесту на дорозі до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську.
У рамках акції протесту з Польщі в Україну обіцяли щогодини пропускати по дві вантажівки, а з України в Польщу не пропускати жодної. Акція мала тривати до опівночі понеділка.
Представники ВАР та Асоціації виробників молока заявили про проведення дзеркальної акції протесту і блокаду чотирьох ПП "Дорогуськ-Ягодин", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська", "Шегені-Медика" з 10 червня до 14 червня.
Унаслідок блокування ПП "Дорогуськ-Ягодин" фермерами двох країн утворилися черги, зокрема з польського боку в суботу налічувалося близько 450 вантажівок, з українського - майже 4000 машин.
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