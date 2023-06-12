Президентка ЄК під тиском Києва блокує допомогу польським фермерам – ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито під тиском Києва гальмує виділення допомоги польським фермерам, аргументуючи це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо RMF FM.

Зазначається, що рішення ЄС щодо виділення 40 мільйонів євро польським фермерам під питанням. Незважаючи на попередні заяви, немає впевненості, що країни ЄС проголосують за розподіл 100 млн євро компенсації у зв'язку з надмірним імпортом з України між п'ятьма країнами-сусідами України (для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини).

Очікувалося, що рішення буде ухвалене вже цього понеділка, оскільки єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський зумів спочатку переконати 13 країн, які мали застереження щодо ідеї допомоги ЄС виключно для п'яти країн-сусідів України - запропонувавши їм 330 мільйонів євро, в тому числі у зв'язку з посухою.

Однак, за неофіційними даними RMF FM, питання знову відкладається. Цього разу справу нібито блокує голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, яка вважає, що Польща перешкоджає транзиту українських сільськогосподарських товарів.

На главу ЄК нібито тисне Київ, який стверджує, що "Польща блокує кордон".

"Є телефонні дзвінки з Києва на найвищому рівні і скарги на перешкоджання транзиту з боку Польщі" - повідомив співрозмовник в ЄК.

Брюссель погодився 5 червня продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений. Приймаючи своє рішення, ЄК попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати згоду на продовження обмежень.

Інформація про перешкоджання транзиту надходить до Брюсселя вже кілька тижнів. Крім того, незрозуміло, чи відмовиться Угорщина від своїх односторонніх обмежень. У справу втручається комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський. Не виключено, що в середу відбудеться голосування з одночасною презентацією розподілу 330 мільйонів євро для інших країн, що може спонукати їх позитивно проголосувати за розподіл 100 мільйонів для п'яти країн.

Остаточне рішення залежить від голови Єврокомісії.