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Marks&Spencer відмовиться від маркування терміну придатності на молоці для скорочення відходів
13:37 08.06.2023 |
Британська мережа універмагів Marks&Spencer більше не вказуватиме термін придатності на упаковках молока, щоб знизити обсяг відходів, що викидаються, пише The Guardian.
Замість цього мережа постачатиме молоко із більш м'яким формулюванням на упаковці: "у кращому стані до" (best before), яке, по суті, є рекомендацією і стосується якості продукту, а не його придатності для вживання в їжу.
Раніше аналогічну ініціативу щодо молочних продуктів впровадили інші британські торговельні мережі, зокрема Morrisons і Co-op.
Молоко входить до трійки продуктів, що найчастіше викидають у Великій Британії, після картоплі та хліба, за даними благодійної організації Wrap. Британська сім'я в середньому виливає 18 пінт молока на рік, сукупний обсяг у країні становить 490 млн пінт (278 млн літрів) щорічно на суму близько 270 млн фунтів ($336 млн).
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