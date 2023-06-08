Marks&Spencer відмовиться від маркування терміну придатності на молоці для скорочення відходів

Британська мережа універмагів Marks&Spencer більше не вказуватиме термін придатності на упаковках молока, щоб знизити обсяг відходів, що викидаються, пише The Guardian.

Замість цього мережа постачатиме молоко із більш м'яким формулюванням на упаковці: "у кращому стані до" (best before), яке, по суті, є рекомендацією і стосується якості продукту, а не його придатності для вживання в їжу.

Раніше аналогічну ініціативу щодо молочних продуктів впровадили інші британські торговельні мережі, зокрема Morrisons і Co-op.

Молоко входить до трійки продуктів, що найчастіше викидають у Великій Британії, після картоплі та хліба, за даними благодійної організації Wrap. Британська сім'я в середньому виливає 18 пінт молока на рік, сукупний обсяг у країні становить 490 млн пінт (278 млн літрів) щорічно на суму близько 270 млн фунтів ($336 млн).

