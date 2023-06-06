ЄС поступово скасовує обмеження на імпорт української сільгосппродукції до пʼяти країн

Європейський Союз до 15 вересня поступово скасовуватиме заборону на імпорт деякої сільськогосподарської продукції з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини. Про це пише пресслужба Європейської комісії.

Обмеження скоротяться з 17 до шести тарифних позицій для чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника.

До того ж призупинення імпортних мит, квот і заходів торгового захисту щодо українського експорту до ЄС продовжиться ще на рік.

У Єврокомісії пишуть, що поетапна відмова від обмежень дозволить розвʼязати проблеми з вивезенням українського зерна з країни після нового врожаю та покращити "шляхи солідарності" - коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів.