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АНАЛІТИКА

ЄС поступово скасовує обмеження на імпорт української сільгосппродукції до пʼяти країн

 

Європейський Союз до 15 вересня поступово скасовуватиме заборону на імпорт деякої сільськогосподарської продукції з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини. Про це пише пресслужба Європейської комісії.

Обмеження скоротяться з 17 до шести тарифних позицій для чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника.

До того ж призупинення імпортних мит, квот і заходів торгового захисту щодо українського експорту до ЄС продовжиться ще на рік.

У Єврокомісії пишуть, що поетапна відмова від обмежень дозволить розвʼязати проблеми з вивезенням українського зерна з країни після нового врожаю та покращити "шляхи солідарності" - коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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