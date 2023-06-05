Фінансові новини
- |
- 05.06.23
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія хоче продовжити обмеження на агроімпорт з України до 15 вересня
12:46 05.06.2023 |
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус отримав від Європейської комісії проєкт постанови про продовження заборони на імпорт українського зерна до 15 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми отримали проєкт нового регламенту від Європейської комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів до п'яти країн ЄС. Термін дії, записаний в проєкті, - 15 вересня цього року.
Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра", - написав Телус у Twitter.
2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.
Єврокомісія заявила, що протягом цього періоду українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС.
Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.
Єврокомісія заявила, що може продовжити обмеження на імпорт зерна після 5 червня, якщо виняткові умови триватимуть.
Минулого тижня Угорщина попросила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн щонайменше до кінця 2023 року. Польща також виступала за такий варіант.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
ТОП-НОВИНИ
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
|Україна не використовуватиме в літньому контрнаступі винищувачі F-16 - Резніков
|Ігнат про тренування пілотів на F-16: відправлятимемо хвилями, перший список визначено
|Кабмін розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
|Через «Prozorro.Продажі» продали з початку року активів на 3,3 мільярда
|Кабмін затвердив порядок компенсації судновласникам втрат за воєнними ризиками в разі відмови страховика у виплаті
|Зведений платіжний баланс у квітні-2023 зведено з профіцитом $1,4 млрд - НБУ
|Кількість оформлених транзитних декларацій NCTS у травні зросла на 82,6% - Мінфін
|ІК Dragon Capital поліпшила прогноз курс на кінець 2023р. до 39 грн/$1 та інфляції до 12,5%
Бізнес
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2
|ChatGPT з'явився в українському App Store
|ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео
|Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію