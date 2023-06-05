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АНАЛІТИКА

Єврокомісія хоче продовжити обмеження на агроімпорт з України до 15 вересня

 

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус отримав від Європейської комісії проєкт постанови про продовження заборони на імпорт українського зерна до 15 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали проєкт нового регламенту від Європейської комісії, який забороняє імпорт чотирьох продуктів до п'яти країн ЄС. Термін дії, записаний в проєкті, - 15 вересня цього року.

Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра", - написав Телус у Twitter.

2 травня ЄС встановив обмеження на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до 5 червня, щоб зменшити надлишок пропозиції зернових в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво збитковим.

Єврокомісія заявила, що протягом цього періоду українська пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник можуть продаватися в будь-яку іншу країну ЄС.

Раніше ЄС лібералізував весь імпорт з України, щоб допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ці п'ять країн стали транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.

Єврокомісія заявила, що може продовжити обмеження на імпорт зерна після 5 червня, якщо виняткові умови триватимуть.

Минулого тижня Угорщина попросила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн щонайменше до кінця 2023 року. Польща також виступала за такий варіант.
Ключові теги: ЄС
 

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