Єврокомісія схвалила програму держдопомоги сільгоспвиробникам Польщі на мільярд євро

Європейська комісія (ЄК) оголосила про схвалення польської програми підтримки сільгоспвиробників коштом держбюджету на мільярд євро на тлі повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України.

"Цей режим було схвалено відповідно до тимчасових правил державної допомоги в кризових і перехідних ситуаціях, ухвалених (Європейською) комісією 9 березня 2023 року для підтримки в секторах, що мають ключове значення, заходів із прискорення переходу до "зеленої" економіки та зниження залежності від палива", - ідеться в комюніке ЄК, опублікованому у вівторок у Брюсселі.

Тимчасові рамкові правила покликані дозволити державам-членам підтримувати економіку в контексті "нинішньої геополітичної кризи" в умовах російської агресії.

Єврокомісія визнала, що польська програма відповідає тимчасовим правилам для кризових ситуацій. Допомога не перевищуватиме 250 тис. євро на одного бенефіціара і її буде надано не пізніше 31 грудня 2023 року.

