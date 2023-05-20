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АНАЛІТИКА

Корейський бізнес надасть Україні важку агротехніку

Корейський бізнес надасть Україні важку агротехніку

 

Корейська компанія передасть Україні як технічну допомогу 14 наборів важкої агротехніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Компанією TYM - лідером серед виробників тракторів Республіки Корея, було прийнято рішення про передачу як технічну допомогу 14 наборів важкої агротехніки. Також члени Асоціації KUATI (Корейсько-Українська Асоціація Торгівлі та Індустрій - ред.) готують наступний транш допомоги, який може скласти декілька тисяч індивідуальних систем очистки води, що можуть бути використані в постраждалих регіонах», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона подякувала корейському уряду та бізнесу за допомогу та бажання стати частиною процесу повоєнного відновлення України.
 

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