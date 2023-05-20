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Корейський бізнес надасть Україні важку агротехніку
22:58 19.05.2023 |
Корейська компанія передасть Україні як технічну допомогу 14 наборів важкої агротехніки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Компанією TYM - лідером серед виробників тракторів Республіки Корея, було прийнято рішення про передачу як технічну допомогу 14 наборів важкої агротехніки. Також члени Асоціації KUATI (Корейсько-Українська Асоціація Торгівлі та Індустрій - ред.) готують наступний транш допомоги, який може скласти декілька тисяч індивідуальних систем очистки води, що можуть бути використані в постраждалих регіонах», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона подякувала корейському уряду та бізнесу за допомогу та бажання стати частиною процесу повоєнного відновлення України.
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