«Зернову угоду» продовжать на 60 днів - росЗМІ

У п'ятницю російські державні ЗМІ повідомили, що угоду, яка дозволяє експорт українського зерна через Чорне море, буде продовжено на 60 днів.

Про це заявило російському агентству ТАСС джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє "Європейська правда".

Відповідне рішення може першим оголосити президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомило джерело, якому відомі деталі переговорного процесу.

"Угоду, думаю, буде продовжено на 60 днів, але Росія може погодитися на це востаннє. Рішення про пролонгацію за традицією може оголосити президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після телефонної розмови з російським колегою", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело зауважило, що розмова президентів Росії і Туреччини може відбутися "сьогодні-завтра".

Ця новина надійшла після того, як у четвер завершилися дводенні переговори в Стамбулі між турецькою, російською, українською сторонами та делегацією ООН.

12 травня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що сторони "зернової угоди" наблизилися до домовленості про її продовження після дводенних переговорів у Стамбулі.

Українська делегація при цьому в черговий раз наголосила, що Чорноморська зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та додатково розширена, заявляв віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков.

Востаннє "зернову угоду" продовжили 18 березня, за словами Москви, на 60 днів. Це - половина від стандартного терміну у 120 днів, укладеного початково у 2020 році.