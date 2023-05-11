Експортувати молочну продукцію до ЄС мають право 45 українських виробників

Право на експорт молочної продукції до країн Європи мають 45 операторів українського ринку. Із них 19 отримали таку можливість у 2022 році, а 5 - цього року.

"Тобто фактично половина експортерів з'явилося за час воєнного стану", - повідомила в.о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, йдеться в повідомленні "Асоціації виробників молока".

Такий попит із боку українських виробників молочної продукції спричинений можливостями європейської логістики.

Як наголосила Шевченко, все більше й більше вітчизняних виробників відповідають вимогам національного і європейського законодавства.

"А зважаючи на те, що експорт молочних продуктів став можливим із 2016 року, то період 2022-2023 років демонструє чудові показники збільшення кількості експортерів", - переконана вона.

Шевченко також повідомила, що нині тривають перемовини з Канадою, Індією, про розширення співробітництва з Китаєм.

"Ми очікуємо на фідбек від представників молочного бізнесу щодо країн, які цікаві їм саме зараз", - сказала вона.