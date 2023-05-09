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АНАЛІТИКА

Турецькі ЗМІ повідомили про відновлення роботи «зернового коридору»

 

Перевірки суден в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" відновилися після двох днів блокування коридору.

Про це повідомляє турецький телеканал TRT із посиланням на джерела в Міноборони країни.

За словами співрозмовників каналу у міністерстві, в результаті ініціатив Туреччини перевірки суден відновилися, і "зерновий коридор" знову запрацював.

Раніше у вівторок Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН повідомляв, що упродовж останніх двох днів жодне судно в межах "Зернової ініціативи" не перевірялося.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський пояснював, що представники Росії блокують перевірки суден, а відтак і роботу "зернового коридору".

Як повідомлялося, 8 травня Російська Федерація знову фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.

Раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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