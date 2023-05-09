Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польська прокуратура встановила шахрайські схеми з імпортом українського зерна

 

Розслідування польської прокуратури показало, що імпорт зерна з України до Польщі був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були залучені десятки компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Rzeczpospolita.

За два тижні в ході розслідування прокуратура Жешува встановила кілька десятків компаній і кілька тисяч тонн зерна, яке було імпортоване з України і продане з приховуванням його походження і призначення.

Зазначається, що українське "технічне" зерно, що ввозилося до Польщі у великих кількостях, практично не проходило прикордонного контролю і продавалося як фуражне або споживче зерно незабаром після в'їзду в країну.

"Жертвами" стали відомі польські виробники борошна. Наразі всі ці справи розслідуються за так зване шахрайство в особливо великих розмірах та митне шахрайство.

"Наразі існує сім об'єднаних проваджень. Вони стосуються загалом кількох мільйонів кілограмів зерна, і в них встановлені десятки суб'єктів господарювання. Це компанії, які імпортували товари до Польщі, а також ті, які згодом ними торгували", - розповіла прокурор Анна Бернат-Ложанська, прессекретар Регіональної прокуратури в Жешуві.

Скільки компаній було ошукано - наразі з'ясовується. Покупці були введені в оману, оскільки не знали, що зерно походить з України і що воно було імпортоване як так зване технічне зерно, зазначає речниця.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п'яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п'яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3480
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2827  0,03 0,07 37,8247  0,00 0,00
EUR 40,7833  0,02 0,04 41,6537  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес