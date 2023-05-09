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Польська прокуратура встановила шахрайські схеми з імпортом українського зерна
12:46 09.05.2023 |
Розслідування польської прокуратури показало, що імпорт зерна з України до Польщі був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були залучені десятки компаній.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Rzeczpospolita.
За два тижні в ході розслідування прокуратура Жешува встановила кілька десятків компаній і кілька тисяч тонн зерна, яке було імпортоване з України і продане з приховуванням його походження і призначення.
Зазначається, що українське "технічне" зерно, що ввозилося до Польщі у великих кількостях, практично не проходило прикордонного контролю і продавалося як фуражне або споживче зерно незабаром після в'їзду в країну.
"Жертвами" стали відомі польські виробники борошна. Наразі всі ці справи розслідуються за так зване шахрайство в особливо великих розмірах та митне шахрайство.
"Наразі існує сім об'єднаних проваджень. Вони стосуються загалом кількох мільйонів кілограмів зерна, і в них встановлені десятки суб'єктів господарювання. Це компанії, які імпортували товари до Польщі, а також ті, які згодом ними торгували", - розповіла прокурор Анна Бернат-Ложанська, прессекретар Регіональної прокуратури в Жешуві.
Скільки компаній було ошукано - наразі з'ясовується. Покупці були введені в оману, оскільки не знали, що зерно походить з України і що воно було імпортоване як так зване технічне зерно, зазначає речниця.
Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п'яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.
Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п'яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.
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