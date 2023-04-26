Посли ЄС перенесли голосування щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною на п'ятницю

Посли - постійні представники країн - членів Європейського Союзу перенесли голосування з питання щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною на п'ятницю.

Обговорення цього питання відбулося в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER).

"Обговорення відбулося з подальшим ухваленням рішення провести голосування на засіданні в п'ятницю", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" високопоставлений європейський дипломат.

Як відомо, проблемним питанням стала заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції п'ятьма країнами ЄС, зокрема Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною, викликана скупченням у цих країнах української сільськогосподарської продукції, призначеної для подальшого імпорту. У зв'язку з цим 19 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надала пропозиції запровадити тимчасову заборону - до 5 червня - на імпорт для цих п'яти країн на кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник і соняшникову олію. Крім того, для цих країн передбачено фінансову компенсацію в розмірі EUR100 млн.