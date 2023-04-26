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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує заборону імпорту з України до п'яти «прифронтових» країн пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та олії з нього - єврокомісар

 

Єврокомісія і п'ять "прифронтових" країн - Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія - близькі до досягнення вирішення проблеми ввезення української агропродукції, заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський (Janusz Wojciechowski) на пресконференції за підсумками засідання в Люксембургу аграрних міністрів країн-членів ЄС (AGRIFISH).

"Пропозиція комісії на столі полягає в тому, щоб ввести тимчасову заборону на імпорт, але не для всього Європейського Союзу, а лише для п'яти "прифронтових" країн для п'яти найчутливіших продуктів, а саме кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії", - сказав він.

Войцеховський зазначив, що Польща та інші представники п'ятірки пропонують заборонити імпорт ще восьми інших продуктів, як-от мед, цукор, птиця, м'ясні та молочні продукти.

"Але я думаю, що важливість цієї частини додаткових продуктів не така велика", - зазначив єврокомісар.

Він зазначив, що на зазначену вище п'ятірку продуктів припадає 90% імпорту, тоді як на зазначені вісім додаткових - близько 10%, а в разі Польщі - близько 15%.

"Але я вважаю, що ми дуже і дуже близькі, і у нас є чудова угода про п'ять продуктів", - вважає Войцеховський.

Він уточнив, що поки заборону пропонується запровадити до 5 червня, але її може бути продовжено, можливо, до кінця року. "Комісія відкрита для цієї можливості, але юридично ми можемо ухвалити рішення до 5 червня", - сказав єврокомісар.

Він також наголосив, що односторонні заходи країн - це не рішення.

"Потрібні заходи на європейському рівні і після сьогоднішнього обговорення я бачу, що все свідчить про те, що це рішення буде схвалено державами-членами на раді в дусі солідарності", - заявив Войцеховський.

Він додав, що іншими рішеннями проблеми є розслідування щодо імпорту низки продуктів з України та фінансова допомога ЄС фермерам "прифронтових країн".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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