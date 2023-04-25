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Польща хоче продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до кінця року
11:36 25.04.2023 |
Польща проситиме Єврокомісію заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України до кінця цього року.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, пише RMF24.
"Євросоюз запропонував, щоб це було до червня. Ми, звичайно, не погоджуємося з цим. До червня мало, можливо, до кінця року. Для нас дуже важливо, щоб ті механізми, які ми сьогодні запроваджуємо, працювали довше, щоб вони довше захищали наш польський ринок", - зазначив він.
Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини 25 квітня продовжать переговори щодо імпорту української агропродукції з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом.
Зокрема, вони вимагають розширити список заборонених до імпорту з України товарів і включити до нього яблучний сік, м'ясо птиці та м'які фрукти.
"Після дискусій Європейський Союз уже погодився на деякі наші пропозиції. Кілька продуктів уже включено до списку для обговорення, але у нас є ще більше продуктів, за які ми хочемо боротися разом", - сказав польський міністр.
Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їхній транзит. При цьому транзит до Польщі було відновлено лише у ніч на 21 квітня. Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, що знаходяться на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.
Після цього Єврокомісія нагадала, що не підтримує такі одноосібні дії, оскільки питання щодо регулювання торгівлі належить до компетенції ЄС. Наразі тривають пререговори між Єврокомісію та цими країнами щодо запровадження обмежень на рівні ЄС.
Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до цих країн. Своєю чергою міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини хочуть додатково включити до цього списку соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.
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