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Польща розширить список портів для транзиту зерна з України
16:35 24.04.2023 |
З п'ятниці зерно з України буде проходити також через польський порт Колобжег.
Про це повідомив міністр розвитку Польщі Вальдемар Буда, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Опубліковане в ніч з 20 на 21 квітня розпорядження у справі заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України дозволило її транзит до портів. Колобжег не був серед чотирьох перелічених у ньому портів.
За одну ніч порт втратив половину свого обороту. Президент порту Артур Лієвський назвав рішення уряду великим ударом. "У нас немає такої підтримки, як у великих портів, які можуть розраховувати на кошти ЄС, тому ми вживаємо всіляких заходів, щоб зберегти вантажопотік в порту, і такими заходами були перевалка і допомога в експорті вантажів з України", - сказав Лієвський.
У розпорядженні польського уряду були лише порти Гданська, Гдині, Свіноуйсьця та Щецина.
У понеділок міністр Вальдемар Буда повідомив, що з 28 квітня порт Колобжег знову працює як транзитний порт для української агропродукції.
Це означає, що вже через чотири дні вантажі зерна з України знову зможуть потрапляти в порт Колобжег, а там перевантажуватися на кораблі і експортуватися, зокрема, в Африку.
Президент порту Артур Лієвський привітав рішення уряду. Він додав, що на практиці порт зможе приймати вантажі з України вже з понеділка.
Нагадаємо, міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини в листі до Єврокомісії, надісланому в п'ятницю, заявляють, що хочуть додатково включити до пропонованого списку заборонених до ввезення товарів з України соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.
Напередодні відбулася відеоконференція за участю Єврокомісії та представників цих п'яти держав, однак результату вона не принесла. Однак, за даними польських ЗМІ, Єврокомісія все ж готова йти на поступки заради домовленості.
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