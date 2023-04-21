Польща встановила правила для транзиту агропродукції з України: супровід і ніяких зупинок на АЗС

Польща встановила низку жорстких правил для перевізників, що везуть українську агропродукцію транзитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз'ясненнях "Укртрансбезпеки".

Перевізник, який прямує через Польщу з аграрним товаром транзитом прибуваючи до кордону обов'язково повинен виконати наступні умови:

- мати запас пального в баку, щоб перетнути територію Польщі без зупинок на АЗС (щонайменше запас на 150 км). Всі перевізники з транзитом перетинають Польщу у супроводі, а заїзд на АЗС під конвоєм неможливий;

- підготувати транспортний засіб до пломбування. Виконати всі необхідні для цього умови.

"Якщо ці дві умови не виконані, то митні органи Республіки Польща забороняють проїзд до Польщі, повертають вантажівку до України", - попереджає "Укртрансбезпеки".

Раніше повідомлялося, що у ніч на п'ятницю Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України після того, як зупинила його разом з імпортом минулого тижня.

Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі. Це гарантуватиме, що транзитні товари не продадуть на польському ринку.

Транзит повинен закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце чи Щецина або за межами території Польщі.