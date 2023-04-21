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Польща відкрила кордон для транзиту української аграрної продукції
13:09 21.04.2023 |
У ніч на п'ятницю Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України після того, як зупинила його разом з імпортом минулого тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила польська радіостанція RMF FM.
Після другої години ночі в законодавчому віснику з'явилося розпорядження міністра розвитку і технологій, яке дозволило транзит сільськогосподарської продукції з України через територію Польщі.
За словами кореспондента радіостанції, перші транспортні засоби з продуктами харчування з України, які перетнуть пункт пропуску "Дорогуськ" у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів. У цих вантажівках - крупи, кукурудза та яйця.
"Зараз відбувається завершальний етап підготовки. П'ять вантажівок просто чекають, коли їх сформують у колону з офіцерами у формі. Це новий спосіб охорони транспорту.
Служби супроводжуватимуть водіїв і таким чином стежитимуть за тим, щоб вміст вантажів у цих вантажівках - крупи, кукурудза та яйця не розвантажили на території Польщі", - повідомив кореспондент Рох Ковальський.
Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі. Це гарантуватиме, що транзитні товари не продадуть на польському ринку.
Транзит повинен закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце чи Щецина або за межами території Польщі.
Зернові, яйця, м'ясо птиці та продукти бджільництва будуть охоплені електронною системою нагляду. Транспортні засоби, що їх перевозять, будуть опломбовані, а їхній маршрут будуть відстежувати.
У вівторок Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту української сільгосппродукції. Це відбулось після того, як Польща, Угорщина та Словаччина заборонили також імпорт українських сільгосптоварів через тиск фермерів у цих державах.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав 21 квітня додаткове засідання уряду, оскільки блокування Варшавою імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволення аграріїв.
Дивіться детально про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.
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