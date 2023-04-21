Мінагрополітики оприлюднило переліки с/г товарів, заборонених для експорту до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії

Міністерство агрополітики та продовольства України оприлюднило розширені переліки заборонених для експорту до Польщі, Словаччини, Угорщини та Болгарії сільгосппродуктів, повідомляється на сайті відомства.

"До 30 червня 2023 року запроваджується заборона на ввезення на територію Республіки Польща сільськогосподарських продуктів, що походять або доставляються з території України", - зазначено в розпорядженні міністра розвитку і технологій Польщі "Про заборону імпорту сільгосппродукції з України" від 15 квітня 2023 року №717.

Зокрема, заборона поширюється на зернові, цукор, сухий корм, насіння хмелю, льону та конопель, овочі та фрукти, а також продукти їх переробки, вина та алкоголь етиловий сільгоспвиробництва, м'ясо (яловичину, телятину, свинину, баранину, курятину), молоко та молокопродукти, яйця, продукти бджільництва та інші продукти, зазначені в додатку.

Постанова набула чинності з моменту опублікування.

Міністерство сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки 17 квітня 2023 року запропонувало уряду заборонити імпорт низки українських сільгосптоварів, а також запровадити спецрежим для транзиту вантажів з України або походженням з України через територію Словацької Республіки.

У списку заборонених до імпорту з України значиться пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, сорго, гречка, цукрові буряки, тростинний і буряковий цукор, ізоглюкоза, патока, борошняні вироби, солод, крохмаль, інулін, пшенична клейковина, соєві боби, насіння льону, ріпаку, соняшнику та інше олійне насіння, овочі та фрукти, а також продукти їх переробки, коноплі, вино і винний оцет, спирт етиловий і продукти бджільництва.

Документ набув чинності з 17 квітня 2023 року.

Угорщина запровадила заборону на імпорт окремих сільгосппродуктів з України на період із 18 квітня до 1 липня 2023 року. Для товарів, які прямують транзитом через територію Угорщини, встановлюється термін перебування в країні не більше ніж сім днів від дати в'їзду. На вантаж обов'язково ставлять пломбу і згодом відстежують його переміщення за допомогою систем оплати проїзду платними дорогами та систем вимірювання вантажу на осі автомобіля. За порушення розпорядження призначено штраф у розмірі 100% вартості товару (без ПДВ). Транзитний товар підлягає реєстрації в електронній системі контролю Дорожнього вантажного руху.

У розпорядженні угорського уряду "Про заходи, пов'язані з транспортуванням деяких сільгосппродуктів, що походять з України" міститься список заборонених до імпорту українських сільгосппродуктів, серед яких пшениця, жито та їх суміш, кукурудза, соняшник, гречка, пшоно, просо та інші злакові, борошно, свіжі, охолоджені та заморожені яловичина, свинина, баранина, м'ясо птиці та побічні продукти/субпродукти з неї, яйця, мед, заморожені, консервовані та свіжі овочі, ріпак, різні види олій, цукор тростинний і буряковий, хліб і кондитерські вироби, вино і виноградне сусло.

Болгарія також запровадила заборону з 24 квітня до 30 червня 2023 року на імпорт сільгосптоварів з України. У списку заборонених опинилися пшениця та борошно з неї, жито, ячмінь, овес, сорго, гречка, соя, соняшник і соняшникова олія, кукурудза, ріпак, насіння льону, мед і продукти бджільництва, сире, сухе молоко та молочний концентрат, лісові та волоські горіхи, яйця, м'ясо курки, свинина, баранина, крохмалі, інулін та пшенична клейковина, вино і винний оцет, етиловий спирт.

Румунія розглядає можливість тимчасового припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України, але рішення ще не ухвалено.