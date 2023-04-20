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АНАЛІТИКА

Литва готова допомогти Україні експортувати до 1 млн тонн зерна залізницею

 

Уряд Литви може допомогти Україні в експорті до 1 млн тонн зерна залізницею після того, як Польща тимчасово заборонила імпорт зерна з України, повідомила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте.

"Клайпедський порт і Литовські залізниці можуть відіграти важливу роль у створенні імпульсу, щоб допомогти Польщі вирішити ситуацію, що склалася, і гарантувати експорт зерна за межі ЄС. Литва може допомогти безпечно перевезти залізницею з України до 1 млн тонн зерна. Це було б реальним рішенням для України і допомогою для Польщі", - наводить слова міністра Verslo zinios.

У свою чергу президент Асоціації литовських морських вантажних компаній Вайдотас Шилейко зазначив, що Клайпедський порт здатний переробляти понад 1 млн тонн зерна на рік, але через складну логістику більше ввозити неможливо.

"Литовські залізниці почали перевозити невеликі обсяги українського зерна через Польщу до порту Клайпеди в травні минулого року. Основна проблема тут - різні залізничні калібри: Україна і Литва досі використовують російські калібри, а Польща - європейські, це означає, що рухомий склад доводиться міняти на кордоні", - пояснив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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