У ЄС має бути спільний підхід до питання продовольчого імпорту з України - Єврокомісія

Єврокомісія обговорила у середу проблему надвеликих імпортних надходжень зерна та інших видів продовольства з України та ринок ЄС з 5-ма «прифронтовими» країнами й з Україною, та окреслила шляхи з вирішення цієї проблеми.

Як повідомляє Укрінформ, про це сьогодні у спільній заяві за підсумками зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, а також - України, заявили Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та Єврокомісар з сільського господарства Януш Войцеховський.

Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«Під час зустрічі... ми представили широкі пропозиції ЄС для вирішення занепокоєнь, що були висловлені від 5-ти країн-членів щодо погіршення ситуації для виробників Євросоюзу у певних видах продукції. Цей пакет, що був запропонований Європейською Комісією, передбачає виділення 2-го траншу сільськогосподарської фінансової допомоги для постраждалих фермерів, виключні захисні заходи по ключовим видам продукції та заходи із сприяння транзиту для експорту українського зерна через «коридори солідарності». Запропонований Європейською Комісією пакет залежить від скасування країнами-членами їх односторонніх заходів», - йдеться у документі.

«Ми підкреслюємо важливість швидкого виконання спільного підходу ЄС, замість дотримання одноосібних рішень, щоб уникнути багатосторонніх заборон та інших рішень, що можуть піддавати ризику внутрішній ринок», - наголосили представники Єврокомісії.

Як зазначається у заяві, Єврокомісія взяла до уваги погляди, що були представлені учасниками зустрічі.

«Ми погодилися продовжувати політичні консультації у наступні дні з огляду на (необхідність) швидкого рішення», - йдеться у спільній заяві.

Як вже повідомлялося, у прикордонних з Україною країнах відбулися протести місцевих фермерів, які потерпають від напливу українського сільськогосподарського експорту та спричиненого цим зниження ринкових цін на сільськогосподарську продукцію. Уряди Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії оголосили про введення заборони на імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів. Це викликало критичні зауваження з боку Європейської Комісії, яка наполягає на пошуку спільної відповіді на існуючі проблеми в рамках ЄС.

Уряди п'яти країн ЄС, - Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Болгарії, звернулися до Єврокомісії з листом, в якому міститься прохання вжити захисні заходи для обмеження сільськогосподарського імпорту з України.

Після початку російської агресії проти України та блокування Чорноморських морських портів, через які, зазвичай, здійснювався експорт сільськогосподарської продукції на світовий ринок, Євросоюз організував «коридори солідарності» на кордонах з Україною для спрямування частини її сільськогосподарського експорту на світовий ринок суходолом, з використанням автомобільного та залізничного транспорту, а також внутрішніх водних артерій.

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