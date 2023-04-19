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Польща контролюватиме транзит зерна з України за допомогою трекерів й супровідників
10:51 19.04.2023 |
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Польща контролюватиме транзит української аграрної продукції за допомогою спеціальних трекерів. Про це він розказав на Zoom-конференції в середу.
"Транзит відкривається з четверга на п'ятницю [21 квітня]. Є додаткові заходи контролю, які буде проводити польська сторона. Зараз пропрацьовуються деталі, щоб це реально працювало", - розказав він.
Поки що план такий: експортери приїжджають на кордон, оформлюють транзитну декларацію й отримують спеціальний трекер, який відстежуватиме місцеперебування вантажівки чи вагона.
"Трекер показує, що машина чи вагони ідуть в порти або інші країни Євросоюзу. У перший тиждень за бажання польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід своїми митниками, щоб напрацювати для себе висновки", - пояснив міністр.
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