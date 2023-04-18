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АНАЛІТИКА

Польща заборонить імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

 

Польща вводить заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня.

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, міністр сільського господарства Роберт Телуш у супроводі заступниці міністра сільського господарства Анни Гембіки провів зустріч із представниками служб прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин та поінформував їх про введення в дію постанови про припинення імпорту сільськогосподарської продукції, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією Телуша, прикордонники запевнили, що на кордоні немає продуктів, зазначених у регламенті.

Як повідомлялося, уряд Польщі заборонив ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції.

Слідом за ним і уряд Угорщини оголосив про запровадження тимчасової заборони на імпорт зерна, олійних культур та іншої аграрної продукції з України.

Водночас у Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що шкодують щодо рішення Польщі про тимчасове обмеження експорту в та через територію Польщі (в тому числі транзитом) української аграрної продукції.

Раніше для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно мали напрацювати нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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