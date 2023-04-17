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Болгарія розглядає можливість заборони імпорту українського зерна
07:56 17.04.2023 |
Міністр сільського господарства Явор Гечев заявив, що Болгарія розглядає можливість заборони імпорту українського зерна за прикладом Польщі та Угорщини.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Bulgaria.
"Інтереси Болгарії мають бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни (Польща й Угорщина - ред.) вже запровадили такі обмеження, якщо ми не відреагуємо, накопичення (зерна - ред.) на території Болгарії можуть стати ще більшими", - завив Гечев.
Міністр також додав, що кілька днів тому спілкувався з колегами з шести країн з цього приводу.
Зазначається, що Софія попросила Брюссель відреагувати на це питання ще у вересні.
За його словами, у вівторок буде "спілкування з президентом, який безпосередньо причетний до цієї ситуації".
Як повідомляв Укрінформ, Європейська комісія (ЄК) вважає неприйнятними односторонні торговельні рішення Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів.
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