У Польщі кажуть, що імпорт українського зерна призупинили щонайменше до липня

Імпорт українських зернових до Польщі призупинено "принаймні до липня".

Про це заявив в ефірі TVP Info заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, передає Укрінформ.

"ЄC не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій нового міністра Роберта Телуса у перші години (після призначення - ред.) за підтримки як прем'єр-міністра, так і президента, що стало також результатом переговорів з президентом Зеленським, показала, що ми здатні домовлятися з Україною і тимчасово призупинити імпорт (зернових з України - ред.) принаймні до липня", - зазначив Ковальський.

Заступник міністра висловив думку, що польсько-українська домовленість у справі зерна "є лише першим кроком". За словами Ковальського, його коаліційна партія "Солідарна Польща" твердо відстоює позицію, що "на всю сільськогосподарську продукцію з України має бути накладене мито".

"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вони не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - констатував Ковальський.

Він також поінформував, що у вівторок, 11 квітня, польський міністр Телус зустрінеться на кордоні з представниками аграрних організацій з п'яти інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції на кордоні з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом заявив 7 квітня, що Україна призупинить до нового сезону експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику. Він зазначив, що під час наступної зустрічі з польською стороною буде опрацьовано процедури, пов'язані з експортом української агропродукції. За його словами, експорт зможе відбуватися лише за згодою польської сторони. Український міністр додав, що з польською стороною також буде обговорено питання транзиту збіжжя з України через територію РП. За його словами, чергова зустріч з польською стороною для обговорення цих питань буде перед новим сезоном жнив.

Своєю чергою міністр сільського господарства і розвитку села Польщі заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв'язання проблеми з українським збіжжям.

Польські аграрії упродовж останніх кількох місяців проводили масові акції протесту, зокрема, виступаючи проти перевезення через територію Польщі до третіх країн української агропродукції. Вони підкреслювали, що значна частина українського зерна не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни в РП на збіжжя польських аграріїв. Під тиском фермерів уряд Польщі звернувся до Єврокомісії про відмову від нульового мита на українську агропродукцію. Утім, Єврокомісія не виконала головну вимогу польських аграріїв про введення мита на українські товари сільськогосподарського призначення і продовжила ще на рік, до 5 червня 2024 року, угоду про безмитне ввезення товарів з України.

У середу, 5 квітня, на тлі кризи з українським збіжжям у відставку подав попередній міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик. У четвер на його місце було призначено Роберта Телуса, який того ж дня зібрав міжвідомчий кризовий штаб щодо вирішення проблеми з напливом на польський ринок українського збіжжя.