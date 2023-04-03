Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, яке в них накопичилось

 

Лідери п'яти країн-членів Європейського Союзу, які допомагають транзиту української сільськогосподарської продукції до третіх країн, закликали ЄС вжити заходів у зв'язку з перенасиченням, яке виникло через те, що товари не потрапляють до пунктів призначення.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністри Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії у п'ятницю направили листа до Європейської комісії та її голови Урсули фон дер Ляєн, в якому зазначили, що канали, призначені для доставки української продукції до пунктів призначення, не працюють так, як очікувалося.

Вони звернулися до Брюсселя з проханням розглянути можливість термінової закупівлі 27 країнами-членами союзу надлишків продукції, а також виділити кошти для якнайшвидшого розвитку транспортної та складської інфраструктури.

Вони зазначили, що особливо безпрецедентним є приплив "зерна, олійного насіння, яєць, м'яса птиці, цукру, яблучного соку, яблук, ягід, борошна, меду та локшини".

"Ми закликаємо Комісію проаналізувати можливість закупівлі надлишків зерна у країн-членів (що межують з Україною). Ми також поновлюємо наш заклик про фінансову підтримку з боку ЄС для потреб швидшого розвитку транспортної інфраструктури, - йдеться у листі прем'єр-міністрів.

Уряди цих країн стикаються з тиском і протестами з боку фермерів, стурбованих падінням цін і нестачею сховищ для зберігання цьогорічного врожаю через надлишок української продукції.

Минулого тижня болгарські фермери влаштували блокаду прикордонних переходів, в той час як прем'єр Польщі в середу пообіцяв фінансову та інфраструктурну допомогу після багатогодинних переговорів з фермерськими організаціями.

Нагадаємо, Європейська комісія заявила, що має намір продовжити дію так званих шляхів солідарності для імпорту зерна з України, але враховуватиме застереження країн, фермери яких відчули негативний вплив такого рішення.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7373
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3103  0,11 0,29 38,0400  0,10 0,26
EUR 40,1727  0,17 0,41 41,0815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес