Польща введе обмеження на імпорт українського зерна

Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни. Варшава не хоче, аби імпорт дестабілізував ситуацію на її ринку.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на Wprost.

"Ми готові допомогти, взяти це зерно та експортувати до Африки. Але ми не згодні, щоб це зерно потрапило на наш ринок і дестабілізувало його. Я розпорядився запровадити правила, які обмежать вплив українського зерна на Польщу", - заявив прем'єр.

За словами Моравецького, Польща вже направила листа до Єврокомісії ухвалити "радикальні рішення". Водночас Варшава готова йти на конфлікт щодо обмеження українського експорту.

"Криза настільки потужна, що сьогодні ми розглядаємо і використання тих інструментів, на які ми не маємо згоди Єврокомісії. Я говорю це прямо. У кращому разі нас покарають пізніше", - відзначив Моравецький.

Польща тим часом вже запустила інструменти, у тому ж числі з митами й квотами, аби обмежити вплив зерна на власний ринок. Також уряд готується ввести субсидії для фермерів у розмірі 100-200 злотих ($23-46) за тонну на перевезення пшениці та кукурудзи до портів Балтії.

