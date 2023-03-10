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У Польщі спростили процедуру транзиту української агропродукції до портів
23:55 09.03.2023 |
З четверга, 9 березня, для української агропродукції, яка слідує транзитом через Польщу до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн скасували ветеринарний контроль.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка транзитом направляється в інші країни, напередодні під час зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та Віце-прем'єр-міністра, Міністра сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Генрика Ковальчика.
Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.
А також товар не підлягатиме ветеринарному контролю якщо він перевозиться залізничним транспортом і в накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться у порту Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи в інших країнах членах ЄС.
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