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Експорт агропродукції автотранспортом із України в Європу зростає
11:38 09.03.2023 |
Загальний експорт сільгосппродукції автомобільним транспортом у напрямку Європи за минулий тиждень мав тенденцію до зростання: з 1 до 6 березня на європейські ринки поставлено 158 тис. тонн, що на 7,4% більше порівняно з аналогічним періодом у лютому 2023 року і вдвічі більше, ніж за 1-6 січня 2023 року.
Як повідомила брокерська компанія Spike Brokers, найбільшу частку експорту автомобільним транспортом займають зернові, олійні та сама олія.
Основний автомобільний експорт відбувається через пункти пропуску "Порубне - Сірет", "Ягодин - Дорогуск", "Чоп - Захонь", "Рава-Руська - Хребенне", "Краківець - Корчова".
Через підвищення попиту ставки перевезення в напрямку Європи дещо укріпилися, в середньому на 5-10 євро за тонну.
Актуальні ставки на транспортування авто такі: Львівська область - східна Німеччина: 75-85 євро за тонну, Львівська область - північно-східна Італія: 115 євро за тонну, Черкаська область - північна Болгарія: 90 євро за тонну.
У компанії зазначили, що низька активність трейдерів у закупівлі зерна у портах суттєво знизила активність залізничних відвантажень у напрямку портів. Ставки перевезення поступово знижуються.
"За всіма ознаками, цей тренд збережеться найближчий місяць. У напрямку кордону ставки перевезення, як правило, включають митне оформлення та простій вагонів від 15 діб", - сказано в повідомленні.
Актуальні ринкові ставки транспортування залізницею без ПДВ такі: Україна/центр-порт - $35-39 за тонну, Україна/центр-кордон Польщі - $64-70 за тонну, Україна/захід-порт - $43-50 за тонну, Україна/захід-кордон Польщі - $35-45 за тонну.
Як додали в Spike Brokers, ринок фрахту річкою заспокоївся. Попит та пропозиція барж збалансувалися. Ставки в напрямку порту Константа з Ізмаїлу можна знайти на рівні 35-40 євро за тонну на кукурудзу. Транспортування соняшнику баржами в напрямку порту Сілістра з Ізмаїлу торгувалося за ставкою 50-55 євро за тонну на березень.
Ринкові ставки транспортування сільгосппродукції Дунаєм становлять для маршруту Ізмаїл (Україна) - Сілістра (Болгарія): 50-55 євро за тонну, а для Ізмаїл - Констанца (Румунія): 35-40 євро за тонну.
Ринок фрахту морем також просідає з огляду на зменшення активності відвантажень із України.
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