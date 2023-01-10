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АНАЛІТИКА

Найбільші торговельні мережі України оголосили бойкот Bonduelle

 

Найбільші торговельні мережі України, зокрема АТБ, Varus, Novus, Auchan, Сільпо та Фора оголосили бойкот продукції Bonduelle через інформацію про те, що російський підрозділ цієї фірми забезпечує продуктами російських військових.

"Незважаючи на спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож компанія VARUS припиняє реалізацію продукції Bonduelle", - йдеться у повідомленні Varus у Facebook.

Мережа магазинів NOVUS повідомила, що прибирає з полиць не тільки Bonduelle, але й Greenfield.

Auchan Ukraine, якій свого часу також довелося виправдовуватися через рішення центрального офісу не залишати російський ринок, теж заявила, що знімає з полиць продукцію бренду Bonduelle.

Мережа АТБ припинила закупівлю Bonduelle з 4 січня і продовжує розпродаж товарних залишків.

"З 4.01.2023 року закупівлю продукції цього бренду зупинено. Якщо щось на полицях ви ще можете побачити, то це продаж залишків, які було викуплено нашою мережею", - зазначили в АТБ.

Пресслужба Fozzy Group повідомила, що магазини Сільпо та Фора також вилучає з полиць товари ТМ Bonduelle.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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