У НАЗК закликали запровадити санкції проти компанії Bonduelle

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти французької компанії Bonduelle, яка, за інформацією відомства, передала для учасників війни проти України вітальні продуктові кошики з листівками зі словами «Повертайтеся з перемогою».

Про це йдеться у заяві НАЗК, передає Укрінформ.

За інформацією установи, у переддень Нового року у групі «Ярцево.LIVE» у соцмережі vk.com з'явилось повідомлення про те, що Bonduelle привітала з Новим роком військових рф, передавши 10 000 вітальних продуктових кошиків до яких було додано і листівку: «Повертайтесь з перемогою».

«Як було зазначено, в самій компанії підкреслили, що підтримка захисників є невід'ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу. Компанія Bonduelle не планує йти з російського ринку та продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну», - уточнюється у повідомленні.

Як зазначається, раніше у статті російського Forbes за 2019 рік вказувалось, що директорка представництва Bonduelle у росії Катерина Єлісєєва вчилася в Академії фсб на перекладача.

НАЗК на своєму сайті розмістило цю заяву в рубриці «Міжнародні спонсори війни». Відповідальними керівниками компанії на сайті агентства зазначені головний виконавчий директор Бондюель Гійом Дебросс і заступник генерального директора з фінансів та розвитку Бондюель Грегорі Сансон.

На своїй сторінці у Твіттері у НАЗК зазначили, що цей рік починається з нової мети санкцій.

«Bonduelle Group отримала заслужену порцію ганебної слави і вже стала спонсором міжнародної війни. Дякуємо світу за безпрецедентну підтримку», - уточнюється у дописі.

Як повідомлялося, 4 січня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що якщо європейські компанії працюють у рф, вони мають маркуватися «підтримуємо війну».