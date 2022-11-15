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АНАЛІТИКА

ДБР викрило на Одещині масштабну схему поборів з експортерів «зернового коридору»

 

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили масштабну схему поборів посадовцями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів в Одеській області, повідомляє бюро.

"Посадовці брали хабарі від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області через так званий зерновий коридор. Усі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити визначену суму через посередників", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками під час отриманні неправомірної вигоди.

У повідомленні уточнюється, що в межах досудового розслідування сьогодні проводиться низка обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження. "Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі з посиланням на генпрокурора Андрія Костіна зазначає, що кожен випадок ручного регулювання експорту зерна з метою наживи буде припинено. "Випадки безпідставного втручання в роботу підприємств експортерів зернової продукції та отримання неправомірної вигоди шляхом блокування їхньої роботи практично припинені. Як результат, до державного бюджету сплачено понад 100 млн грн податків від суб'єктів господарювання", - заявив генпрокурор. Водночас, за його словами, залишаються випадки ручного регулювання експорту зерна з метою отримання неправомірної вигоди.

"Нам відомо це. Ці факти будуть припинені. Я в цьому впевнений, незважаючи на те, які органи державної влади, які структури, які правоохоронні чи інші органи дотичні до таких оборудок. Я уважно стежитиму за розвитком ситуації. Якщо буде спроба ще раз повернутися до цієї схеми, її буде викрито і зупинено", - запевнив Костін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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