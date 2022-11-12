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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України «шляхами солідарності»

 

У межах ініціативи "Шляхи солідарності", оголошеної Європейським Союзом у травні 2022 року для вивезення українського зерна, буде залучено один мільярд доларів від держав ЄС і міжнародних партнерів.

Такі дані в п'ятницю оприлюднила Європейська комісія, повідомляє "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС зауважує, що "шляхи солідарності", завдяки яким уже було експортовано понад 15 мільйонів тонн українських сільськогосподарських товарів, "досягають межі своєї пропускної спроможності" на тлі високих логістичних витрат.

"Для підтримки та подальшого збільшення пропускної спроможності "шляхів солідарності" ми мобілізуємо значні інвестиції через різні чинні програми ЄС та національні програми", - наголошує Єврокомісія.

Зокрема сама Європейська комісія терміново виділить 250 мільйонів євро грантів для розбудови "шляхів солідарності", а в середньостроковій перспективі - ще 50 мільйонів євро на розширення їхньої пропускної спроможності через Фонд "Об'єднуючи Європу".

Крім того, до кінця 2023 року Європейський інвестиційний банк планує інвестувати до 300 мільйонів євро в проєкти, які відповідають цілям "Шляхів солідарності". Таку ж суму вкладе протягом 2022-2023 років Європейський банк реконструкції та розвитку.

Зрештою, ще до 100 мільйонів доларів у 2023 році надасть група Світового банку для ремонту й відновлення залізничної та автомобільної інфраструктури, пошкодженої воєнними діями.

"Ми також закликаємо наших міжнародних партнерів надати подальшу фінансову підтримку цим заходам, які мають важливе значення для України, Республіки Молдова та глобальної продовольчої безпеки", - закликали в Єврокомісії.
Ключові теги: ЄС
 

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