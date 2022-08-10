Проблеми із суховантажем до Лівану зникли: судно Razoni пришвартувалося у турецькому Мерсіні

Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту із вантажем кукурудзи, пришвартувалося у порту Мерсіна у Туреччині.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли», - сказав він.

За словами дипломата, у суботу, коли судно мало прибути до Тріполі, до цієї події була велика увага.

«Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу», - сказав посол.

Як повідомлялося, 1 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з Одеського порту вийшло судно з понад 26 тис. тонн української кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямувало до порту Тріполі, Ліван. Прибуття суховантажу в порт Тріполі було заплановане на 7 серпня.

Покупець українського зерна у Лівані відмовився приймати вантаж судна через затримку термінів доставки.