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Покупець у Лівані відмовився від українського зерна з судна Razoni
23:51 08.08.2022 |
Покупець українського зерна в Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку доставки.
Про це повідомило посольство України в Лівані у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«За інформацією вантажовідправника українського зерна на борту «Razoni», покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки (більше 5 місяців). Тож вантажовідправник зараз шукає іншого вантажоодержувача для розвантаження його вантажу в Лівані/Триполі чи будь-якій іншій країні/порту», - зазначило посольство.
Як повідомлялося, 1 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі, Ліван. Прибуття суховантажу в порт Триполі було заплановано на 7 серпня.
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