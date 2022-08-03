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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно
08:54 03.08.2022 |
Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю пшеничного борошна та ячменю, вкрадених РФ, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Лівані.
"За погодженням із власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також з метою уникнення псування награбованого зерна та збереження його в Лівані посольство України направило урядові Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за такими цінами: борошно пшеничне - 350 доларів за тонну, ячмінь - 180 доларів за тонну. Ціни вдвічі нижчі за ринкові", - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, Ліван заарештував судно "Лаодікея". Його планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.
Пізніше в Лівані підтвердили, що на борту сирійського судна "Лаодікея" знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні.
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