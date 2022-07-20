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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ліван відмовився прийняти вкрадене Росією українське зерно, – розвідка
19:14 20.07.2022 |
Влада Лівану заборонила розвантаження російських суден із вкраденим на окупованій території України зерном, після чого Росія знову перенаправила їх до Сирії.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (54 тисяч тонн зерна) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван).
Оператором цих суден вказана російська компанія "Crane Marine Contractor LLC" (Астрахань).
"Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв'язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус. У подальшому з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки", - зазначається у повідомленні.
За даними ГУР Міноборони, окупанти також намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі.
"Насамперед, планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроенергії для роботи порту", - йдеться у повідомленні розвідки.
Як повідомлялося, у травні Росія намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно, однак завдяки втручанню українських дипломатів влада Єгипту вантаж прийняти відмовилася, після чого судно з ним вирушило до Сирії.
Згідно з даними розслідування Lloyd's List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.
Наразі орієнтовна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні оцінюється у понад $613 млн.
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