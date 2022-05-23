Доля зерна в перевозках Дунайского пароходства выросла до 81%

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» мобилизовало флот для обеспечения вывоза зерна на экспорт из украинских портов в Дунае. Благодаря этому доля зерновых в перевалке портов Рени и Измаил выросла с 12 до 81% с начала года.

Об этом рассказал и.о. генерального директора УДП Дмитрий Москаленко в интервью «Портам Украины», передает Укринформ.

По его словам, придунайский кластер сегодня столкнулся с беспрецедентным ростом грузопотока из-за закрытия россиянами морских портов Украины и переориентации экспортно-грузовой логистики.

«На сегодняшний день порты работают на уровне своих существующих пропускных возможностей, конечно, первый и основной вопрос для портов - это наличие флота под загрузку. Сейчас УДП делает все, чтобы снабдить порты флотом под загрузку. К примеру, в Рени и Измаиле мы планируем продажу фрахта через систему Prozorro, чтобы обеспечить ровный и прозрачный доступ к фрахтованию флота в условиях его дефицита», - сказал Москаленко.

По его словам, объем экспорта через дунайские порты максимальный, прежде всего, за счет роста удельного веса зерна.

«Исторически доля зерна в общих объемах перевалки этих портов была незначительна, а сегодня они вынуждены переориентировать свои мощности под данный грузопоток. Мы это видим и на примере наших перевозок, в которых доля зерновых выросла с 12% до 81% с начала года», - отметил Москаленко.

Как сообщалось, после широкомасштабного вторжения войск России в Украину ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» дополнительно ввело в эксплуатацию 23 баржа для экспорта зерновых и других грузов из Украины в порты Нижнего Дуная. Еще 13 судов речного флота под украинским флагом будут выведены на дунайскую магистраль до конца мая.

В Украине из-за блокады россией морских портов на мировой рынок не попало 7 млн. тонн пшеницы, 14 млн. тонн зерна кукурузы, 3 млн. тонн подсолнечного масла и 3 млн. тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.