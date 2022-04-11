Финансовые новости
- |
- 11.04.22
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Аграрный фонд приступил к закупкам зерна нынешнего урожая
17:42 11.04.2022 |
АО «Аграрный фонд» производит авансовые платежи под залог зерна урожая 2022 года, минимальная партия - 100 тонн пшеницы.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Аграрного фонда.
В компании напомнили, что целенаправленное и систематическое разрушение российскими войсками инфраструктурных объектов, минирование сельскохозяйственных угодий, уничтожение запасов горючего и техники усложняет, а во многих областях Украины делает невозможным работу аграрных предприятий.
«В этих непростых для аграрного сектора условиях акционерное общество Аграрный фонд продолжает поддерживать отечественных сельхозпроизводителей, реализуя программу закупки зерна будущего урожая. В целях обеспечения продовольственной стабильности в Украине, общество финансирует как малых, так и крупных сельхозпроизводителей, имеющих успешный опыт выращивания зерновых культур», - говорится в сообщении.
Авансовые платежи Аграрного фонда производятся под залог будущего урожая в размере 50-70% от общей стоимости законтрактованного зерна. Обязательным условием сотрудничества является страхование посевов.
В компании добавили, что предоплата по договорам закупки будущего урожая осуществляется по следующим ценам: для зерна пшеницы 2 класса - 5 472 грн/т, пшеницы 3 класса - 5 301 грн/т.
Согласно условиям программы закупки объем минимальной закупочной партии для пшеницы составляет 100 тонн.
С полным перечнем документов, необходимых для заключения договора с АО «Аграрный фонд», можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось, с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины АО «Аграрный фонд» направило на переработку более 19 тыс. тонн зерна пшеницы и отгрузило в национальные и локальные торговые сети более 30 тыс. упаковок пшеничной муки и более 150 тыс. упаковок гречневой крупы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
ТОП-НОВОСТИ
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
|Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина получила от Швеции кредит EUR44,5 млн на первоочередные соцрасходы
|Аграрный фонд приступил к закупкам зерна нынешнего урожая
|Украина сняла запрет на экспорт говядины и крупного рогатого скота
|Цены на нефть ускорили темпы снижения, Brent - $99,65 за баррель
|Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем на 5%
|Люди с освобожденных от оккупантов территорий смогут получить выплаты, - Минсоцполитики
Это интересно
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
|Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков
|Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11
|За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ