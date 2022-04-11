Аграрный фонд приступил к закупкам зерна нынешнего урожая

АО «Аграрный фонд» производит авансовые платежи под залог зерна урожая 2022 года, минимальная партия - 100 тонн пшеницы.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Аграрного фонда.

В компании напомнили, что целенаправленное и систематическое разрушение российскими войсками инфраструктурных объектов, минирование сельскохозяйственных угодий, уничтожение запасов горючего и техники усложняет, а во многих областях Украины делает невозможным работу аграрных предприятий.

«В этих непростых для аграрного сектора условиях акционерное общество Аграрный фонд продолжает поддерживать отечественных сельхозпроизводителей, реализуя программу закупки зерна будущего урожая. В целях обеспечения продовольственной стабильности в Украине, общество финансирует как малых, так и крупных сельхозпроизводителей, имеющих успешный опыт выращивания зерновых культур», - говорится в сообщении.

Авансовые платежи Аграрного фонда производятся под залог будущего урожая в размере 50-70% от общей стоимости законтрактованного зерна. Обязательным условием сотрудничества является страхование посевов.

В компании добавили, что предоплата по договорам закупки будущего урожая осуществляется по следующим ценам: для зерна пшеницы 2 класса - 5 472 грн/т, пшеницы 3 класса - 5 301 грн/т.

Согласно условиям программы закупки объем минимальной закупочной партии для пшеницы составляет 100 тонн.

С полным перечнем документов, необходимых для заключения договора с АО «Аграрный фонд», можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины АО «Аграрный фонд» направило на переработку более 19 тыс. тонн зерна пшеницы и отгрузило в национальные и локальные торговые сети более 30 тыс. упаковок пшеничной муки и более 150 тыс. упаковок гречневой крупы.