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Правительство передало Аграрный фонд в сферу управления Минагрополитики
08:45 24.12.2021 |
Кабинет Министров принял решение о передаче целостного имущественного комплекса государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» в сферу управления Министерства аграрной политики и продовольствия.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 23 декабря.
Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, Аграрный фонд находится в сфере Министерства экономики, хотя именно к полномочиям Минагрополитики относится формирование и реализация государственной аграрной политики, государственной политики в сферах сельского хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности государства.
По просьбе министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко в протокольное решение Кабмина внесено предложение о поручении Минэкономики принять необходимые мероприятия для передачи бюджетного финансирования по ГСБУ «Аграрный фонд» Министерству аграрной политики и продовольствия до вступления в действие соответствующего распоряжения о передаче.
Как сообщал Укринформ, в 2019 году Аграрный фонд понес 3,2 млрд грн убытков. На конец мая 2021 года в активах фонда находились 22 тыс. тонн зерна, 109,5 тыс. тонн минеральных удобрений и 105 млн грн на банковских счетах.
Также сообщалось, что Аграрный фонд 22 ноября 2021 года проинформировал о начале закупки зерна нового урожая 2022 года. Планируется закупить 150 тыс. тонн пшеницы, 15 тыс. тонн ржи, 10 тыс. тонн подсолнечника и 5 тыс. тонн гречки. Размер авансового платежа установлен на уровне 50-70% от общей стоимости поставки по договору, в соответствии с системой оценки клиентов.
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