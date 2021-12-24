Правительство передало Аграрный фонд в сферу управления Минагрополитики

Кабинет Министров принял решение о передаче целостного имущественного комплекса государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» в сферу управления Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 23 декабря.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, Аграрный фонд находится в сфере Министерства экономики, хотя именно к полномочиям Минагрополитики относится формирование и реализация государственной аграрной политики, государственной политики в сферах сельского хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности государства.

По просьбе министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко в протокольное решение Кабмина внесено предложение о поручении Минэкономики принять необходимые мероприятия для передачи бюджетного финансирования по ГСБУ «Аграрный фонд» Министерству аграрной политики и продовольствия до вступления в действие соответствующего распоряжения о передаче.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году Аграрный фонд понес 3,2 млрд грн убытков. На конец мая 2021 года в активах фонда находились 22 тыс. тонн зерна, 109,5 тыс. тонн минеральных удобрений и 105 млн грн на банковских счетах.

Также сообщалось, что Аграрный фонд 22 ноября 2021 года проинформировал о начале закупки зерна нового урожая 2022 года. Планируется закупить 150 тыс. тонн пшеницы, 15 тыс. тонн ржи, 10 тыс. тонн подсолнечника и 5 тыс. тонн гречки. Размер авансового платежа установлен на уровне 50-70% от общей стоимости поставки по договору, в соответствии с системой оценки клиентов.