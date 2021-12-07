«Слуги» хотят вернуть госрегулирование цен на продукты питания

22 депутата Верховной Рады предлагают парламенту вернуть государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость для социально незащищенных слоев населения.

Об этом говорится в законопроекте № 6374 от 2 декабря, передают Українськi Новини.

Документом предлагается, чтобы госрегулирование цен на социально значимые продукты осуществлялось путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не больше 15% от отпускной цены производителя данных продуктов питания.

Перечень социально значимых продуктов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, устанавливает Кабинет Министров с обязательным учетом социально значимых продуктов питания, указанных в данном законопроекте.

К ним, в частности, относятся: гречневая крупа, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы), молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, сливочное масло жирностью 72,5%, подсолнечное масло.

Среди инициаторов законопроекта: председатель комитета по госвласти Андрей Клочко ("Слуга народа"), его зам. Александр Качура ("Слуга народа"), члены одноименной фракции Дмитрий Соломчук, Леся Забуранная и Владлен Неклюдов.

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