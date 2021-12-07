«Слуги» хотят вернуть госрегулирование цен на продукты питания

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Слуги» хотят вернуть госрегулирование цен на продукты питания

23:40 06.12.2021 |

Новости АПК, Право

 

22 депутата Верховной Рады предлагают парламенту вернуть государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость для социально незащищенных слоев населения.

Об этом говорится в законопроекте № 6374 от 2 декабря, передают Українськi Новини.

Документом предлагается, чтобы госрегулирование цен на социально значимые продукты осуществлялось путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не больше 15% от отпускной цены производителя данных продуктов питания.

Перечень социально значимых продуктов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, устанавливает Кабинет Министров с обязательным учетом социально значимых продуктов питания, указанных в данном законопроекте.

К ним, в частности, относятся: гречневая крупа, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы), молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, сливочное масло жирностью 72,5%, подсолнечное масло.

Среди инициаторов законопроекта: председатель комитета по госвласти Андрей Клочко ("Слуга народа"), его зам. Александр Качура ("Слуга народа"), члены одноименной фракции Дмитрий Соломчук, Леся Забуранная и Владлен Неклюдов.

Статьи по теме:

20.05.20 Как государство будет регулировать цены на гречку, хлеб и лекарства
Социально значимые товарі подлежат декларированию цен с подачей соответствующего заявления в Госпродпотребслужбу, которая будет отвечать за ведение электронного реестра и мониторинг ситуации.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

06.12 На межбанке 6 декабря гривня пережила несколько всплесков роста, после чего закрыла сессию ниже котировок открытия

06.12 А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг

06.12 Украинцы в ноябре увеличили чистую покупку валюты до $365 млн, у компаний вновбь набирают популярность форварды – НБУ

06.12 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.12.21

06.12 Депозитные ставки для физлиц 06.12.21

06.12 Европейский центробанк обновит дизайн банкнот евро

06.12 Институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн

06.12 Доллар укрепляется 6 декабря на перспективах ужесточения политики ФРС США

06.12 Фондовые биржи АТР 6 декабря закрылись в основном в минусе

06.12 Справочный курс гривны 6 декабря понижен на 11,2 коп до 27,3946 грн/$1

06.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.12.21

06.12 Остаток средств на корсчетах банков 06.12.21

06.12 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.12.2021

06.12 В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалют на 22%

06.12 Золото дешевеет 6 декабря на росте доходности американских гособлигаций

• дальше…

06.12 Вплоть до SWIFT: у Байдена готовы к жестким санкциям в случае нападения Путина на Украину - СМИ

06.12 КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году

06.12 Глава Минобороны Израиля и шеф "Моссада" будут убеждать США провести военную акцию против Ирана

06.12 Компании Китая ведут переговоры с талибами для доступа к залежам меди и лития в Афганистане — СМИ

06.12 В МВФ назвали риски для мировой экономики из-за омикрона

06.12 Доклад SIPRI: Рынок вооружений процветает и во время пандемии

06.12 Глава Госдепа США назвал условия для усиления оборонного потенциала НАТО

06.12 Джо Байден заявил, что не признает красных линий в отношении Украины, о которых заявляет Москва

06.12 РФ допускает наступление на Украину с участием до 175 тысяч военных - Washington Post

06.12 Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»

03.12 Новые предложения Ирана противоречат договоренностям предыдущих раундов венских переговоров - европейские дипломаты

03.12 Байден и Путин проведут виртуальный саммит на будущей неделе

03.12 В Австрии определили имя нового канцлера

03.12 Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

03.12 Совет Европы инициирует санкционную процедуру против Турции

• дальше…

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

03.12 Кличко анонсировал новые цены на проезд в Киеве после окончания отопительного сезона

01.12 Республика Корея определила Украину как приоритетную в предоставлении техпомощи

30.11 Введения бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022г – Ляшко

30.11 Интеллектуальная граница: Как строят стену на границе с Россией и Беларусью

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

• дальше…

06.12 Вплоть до SWIFT: у Байдена готовы к жестким санкциям в случае нападения Путина на Украину - СМИ

06.12 Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе

06.12 Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»

06.12 Джо Байден заявил, что не признает красных линий в отношении Украины, о которых заявляет Москва

06.12 РФ допускает наступление на Украину с участием до 175 тысяч военных - Washington Post

06.12 Украина планирует приобрести еще около 20 турецких беспилотников «Байрактар» – Bloomberg

06.12 Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию

06.12 Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»

03.12 Зеленский не выполнил взятые им обязательства по борьбе с коррупцией – опрос «Active Group»

03.12 Забрать рубильник. Как Зеленский с помощью Рады получит новое оружие против Ахметова

03.12 Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

03.12 Военный бюджет - 2022: Что нам недоговаривают об увеличении расходов на армию

03.12 Венедиктова намекнула, что против бизнесов Ахметова открыли более 200 уголовных дел

03.12 На территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины находится 94,3 тыс. российских военных – Резников

03.12 Согласно данным разведки, наиболее вероятным временем достижения готовности РФ к эскалации будет конец января - министр обороны

• дальше…

06.12 С 2025 года в Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги

06.12 Киберкомандование США публично признало кибератаки против вымогателей

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

06.12 SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9

06.12 В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС

06.12 Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва

06.12 Глава Qualcomm рассчитывает на спад дефицита полупроводников в следующем году

06.12 Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей

03.12 AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1

03.12 Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится

03.12 Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте

03.12 Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов

03.12 В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео

03.12 Nissan представил трековый спорткар в стиле электрокроссовера Ariya

03.12 Tesla представила свой самый дешёвый «электромобиль» — детский квадроцикл Cyberquad за $1900

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно