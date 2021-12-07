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«Слуги» хотят вернуть госрегулирование цен на продукты питания
23:40 06.12.2021 |
22 депутата Верховной Рады предлагают парламенту вернуть государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость для социально незащищенных слоев населения.
Об этом говорится в законопроекте № 6374 от 2 декабря, передают Українськi Новини.
Документом предлагается, чтобы госрегулирование цен на социально значимые продукты осуществлялось путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не больше 15% от отпускной цены производителя данных продуктов питания.
Перечень социально значимых продуктов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, устанавливает Кабинет Министров с обязательным учетом социально значимых продуктов питания, указанных в данном законопроекте.
К ним, в частности, относятся: гречневая крупа, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта пшеницы), молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, сливочное масло жирностью 72,5%, подсолнечное масло.
Среди инициаторов законопроекта: председатель комитета по госвласти Андрей Клочко ("Слуга народа"), его зам. Александр Качура ("Слуга народа"), члены одноименной фракции Дмитрий Соломчук, Леся Забуранная и Владлен Неклюдов.
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Социально значимые товарі подлежат декларированию цен с подачей соответствующего заявления в Госпродпотребслужбу, которая будет отвечать за ведение электронного реестра и мониторинг ситуации.
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