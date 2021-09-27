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Более половины украинцев поддерживают идею рынка земли
16:22 27.09.2021 |
53% украинцев поддерживают идею рынка земли. 37% считают, что земля не может быть объектом купли-продажи.
Таковы результаты общенационального опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, который представили в Укринформе.
Социологов интересовало, поддерживают ли украинцы открытие рынка земли, на каких условиях и какой защиты своих интересов ожидают.
Согласно результатам опроса, 53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде. 37% придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.
Мнения сторонников рынка расходятся в том, каким должен быть этот рынок. Лишь 5% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. Остальные граждане поддерживают куплю-продажу земли при определенных условиях: 27% украинцев считают, что землю продавать можно, но не иностранцам; 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничение на величину площади, которой может владеть один человек или хозяйство; 10% поддерживают рынок, если законодательно закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться не может.
На Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто считает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге - 45%, в Центре - 39%, а на Западе - 26%.
При этом почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют никакой земли в собственности. Среди тех, кто не имеет земли в собственности, противников рынка земли несколько больше (41%), чем среди граждан, владеющих землей (34%).
Несколько отличаются намерения тех, кто уже сегодня имеет землю в собственности, и тех, кто ее не имеет. Среди владельцев земли около 15% хотели бы воспользоваться возможностями рынка земли и купить или продать земельный участок. Однако таких только 6% среди тех, кто земли сегодня не имеет. Те же владельцы земли, которые сегодня сдают свои земельные участки в аренду, в основном предпочли бы оставить землю у того же арендатора.
Исследователи отмечают, что несмотря на политизированность и публичную мифологизацию этого вопроса, открытие рынка земель будет иметь реальные ощутимые последствия для около 10 - 15% граждан.
Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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