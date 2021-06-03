Шмыгаль пояснил, как аграрии получат упрощенный доступ к господдержке

Аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки с помощью Государственного аграрного реестра.

Как передает Укринформ, так Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал в Телеграме принятие постановления «О функционировании Государственного аграрного реестра».

«Аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки. Правительство утвердило правовые и организационные основы функционирования и администрирования Государственного аграрного реестра. Реализация этого проекта не только сделает распределение программ государственной поддержки более публичным и прозрачным, но и улучшит взаимодействие между сельхозпроизводителями и государством», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что постановление будет способствовать прежде всего установлению честных правил игры и партнерских отношений государства и бизнеса.

«Запуск Государственного аграрного реестра важен в контексте запуска рынка земли. Отсутствие в Украине единой электронной системы сельхозпроизводителей существенно тормозило процесс предоставления аграриям поддержки и дальнейшего распределения средств», - подытожил чиновник.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров на своем заседании 2 июня утвердил постановление «О функционировании Государственного аграрного реестра», которым определил порядок ведения и администрирования, а также перечень сведений Государственного аграрного реестра.