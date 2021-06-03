В Украине определили порядок администрирования Государственного аграрного реестра

Кабинет Министров принял постановление «О функционировании Государственного аграрного реестра», которым определил порядок ведения и администрирования государственного аграрного реестра, а также перечень сведений государственного аграрного реестра.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 2 июня.

Согласно пояснительной записке к постановлению, документ разработан во исполнение Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Отмечается, что существует необходимость создания единой государственной информационной системы, которая будет включать сведения о производителях сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной деятельности, которую они осуществляют, и обеспечивать эффект администрирования государственной поддержки.

Постановлением определяются правовые и организационные основы ведения и администрирования государственного аграрного реестра, а также перечень сведений Государственного аграрного реестра, порядок доступа в Государственный аграрный реестр его пользователей и механизм информационного взаимодействия Государственного аграрного реестра с другими государственными электронными информационными ресурсами или системами органов государственной власти.

Ожидается, что постановление создаст условия для функционирования единой государственной информационной системы, содержащей сведения о производителях сельхозпродукции и сельскохозяйственной деятельности, которую они осуществляют, будет способствовать эффективному администрированию государственной поддержки с помощью Государственного аграрного реестра, в том числе обеспечит упрощенную регистрацию производителей сельскохозяйственной продукции в этом реестре, просмотр и проверку производителями сельхозпродукции сведений о них, указанных в государственных реестрах и кадастрах, упрощенную подачу заявки на получение государственной поддержки, быструю проверку соответствия критериям предоставления поддержки, возможность оценки эффективности применения мер поддержки, публичность распределения средств государственной поддержки и тому подобное.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 5 ноября 2020 приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины« О государственной поддержке сельского хозяйства Украины » и другие законы Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции»; 2 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал его.

Согласно закону, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе. Закон также расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды. Кроме того, вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.