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В Украине определили порядок администрирования Государственного аграрного реестра
08:02 03.06.2021 |
Кабинет Министров принял постановление «О функционировании Государственного аграрного реестра», которым определил порядок ведения и администрирования государственного аграрного реестра, а также перечень сведений государственного аграрного реестра.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 2 июня.
Согласно пояснительной записке к постановлению, документ разработан во исполнение Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Отмечается, что существует необходимость создания единой государственной информационной системы, которая будет включать сведения о производителях сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственной деятельности, которую они осуществляют, и обеспечивать эффект администрирования государственной поддержки.
Постановлением определяются правовые и организационные основы ведения и администрирования государственного аграрного реестра, а также перечень сведений Государственного аграрного реестра, порядок доступа в Государственный аграрный реестр его пользователей и механизм информационного взаимодействия Государственного аграрного реестра с другими государственными электронными информационными ресурсами или системами органов государственной власти.
Ожидается, что постановление создаст условия для функционирования единой государственной информационной системы, содержащей сведения о производителях сельхозпродукции и сельскохозяйственной деятельности, которую они осуществляют, будет способствовать эффективному администрированию государственной поддержки с помощью Государственного аграрного реестра, в том числе обеспечит упрощенную регистрацию производителей сельскохозяйственной продукции в этом реестре, просмотр и проверку производителями сельхозпродукции сведений о них, указанных в государственных реестрах и кадастрах, упрощенную подачу заявки на получение государственной поддержки, быструю проверку соответствия критериям предоставления поддержки, возможность оценки эффективности применения мер поддержки, публичность распределения средств государственной поддержки и тому подобное.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 5 ноября 2020 приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины« О государственной поддержке сельского хозяйства Украины » и другие законы Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции»; 2 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал его.
Согласно закону, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе. Закон также расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды. Кроме того, вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
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