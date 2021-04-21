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Украина будет поставлять молочную продукцию в Ливию
17:47 21.04.2021 |
Украина будет поставлять молоко и молочную продукцию в Ливию.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Компетентные органы Украины и Ливии согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливию. Таким образом, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины".
"Менее двух недель назад в Госпродпотребслужбе состоялась очень продуктивная встреча с поверенным в делах государства Ливия в Украине Бенисса Аделом, а уже сегодня имеем очень хорошую новость для украинских производителей молока и молочной продукции об открытии экспортного рынка", - сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Ранее обе страны согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта из Украины в Ливию крупного рогатого скота, мяса птицы и продуктов из него.
Также сегодня рассматривается возможность экспорта из Украины в Ливию подсолнечного масла, зерновой и плодово-ягодной продукции.
Как сообщал Укринформ, 15 апреля стало известно, что украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Аргентину.
Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило соответствующую официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от аргентинского внешнеполитического ведомства.
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