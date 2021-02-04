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Ливан будет импортировать молоко из Украины
22:13 03.02.2021 |
Компетентные органы Украины и Ливанской Республики согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата, что позволит украинским производителям экспортировать в данную страну молоко и молочные продукты.
Как сообщила Госпродпотребслужба, с формой данного сертификата можно ознакомиться на сайте ведомства.
Экспорт молока и сливок из Украины в 2020 году сократился на четверть – до 18,6 тыс. тонн в натуральном выражении и на 21,6% - в долларовом, до $12 млн.
Согласно данным ООН, более чем половине населения Ливана грозит нехватка продовольствия из-за произошедших в августе 2020 года взрывов в порту Бейрута, основном пункте импорта продовольствия в страну. Экономическая и социальная Комиссия ООН в Западной Азии отметила, что Ливан сильно зависит от импорта продовольствия, и призвала срочно восстановить зернохранилища в порту Бейрута.
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