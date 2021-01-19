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Украина в 2020г. снизила производство мяса на 1,1%, яиц - на 2,9% и молока - на 4,2% - Госстат
12:33 19.01.2021 |
Производство молока в Украине в 2020 году (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 4,2% по сравнению с 2019 годом - до 9,26 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Ведомство уточнило, что на агропредприятиях оно увеличилось на 0,8% - до 2,75 млн тонн, тогда как в хозяйствах населения снизилось на 6,2% - до 6,50 млн тонн.
Согласно данным Госстата, в 2020 году произведено 3,45 млн тонн мяса (в живом весе), что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. В том числе производство мяса на агропредпрятиях снизилось на 0,1% - до 2,29 млн тонн, тогда как в хозяйствах населения - на 3%, до 1,15 млн тонн.
Производство яиц за отчетный период снизилось на 2,9% - до 16,19 млрд шт.: агропредприятия произвели 8,94 млрд шт (-4,5%), а хозяйства населения - 7,25 млрд шт (-0,9%).
По данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом - до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% - до 16,68 млрд, мяса (в живом весе) - на 5,3%, до 3,49 млн тонн.
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