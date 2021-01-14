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Atlantic Council: Украина может не стать аграрной супердержавой из-за изменения климата
08:48 14.01.2021 |
Прошлый год был самым жарким для украинской столицы, о чем свидетельствуют данные Центральной обсерватории Украины, опубликованные в январе 2021-го. В общем, было зафиксировано 36 различных температурных рекордов. И 12 из них - только в марте.
Чрезвычайные климатические данные такого характера больше не шокируют, поскольку реальность климатических изменений становится все труднее игнорировать. Конечно, 2020-й отметился рекордными температурами для всей Европы. Однако, украинская роль как аграрной супердержавы на подъеме делает страну особенно уязвимой к негативному влиянию изменения климата. Об этом в статье для Atlantic Council пишет член совета Центра инициатив в сфере окружающей среды "Экодия" Анна Акерманн.
За последние несколько десятилетий климат в Киеве постепенно сдвинулся южнее. Зима стала мягче, а лето теперь гораздо жарче. Погода в украинской столице все больше напоминает Одессу в середине 20-го века, но без черноморских бризов. Этот феномен касается не только Киева или севера страны. Наиболее тревожным и вредным фактором с точки зрения изменения погодных условий в Украине в 2020 году был дефицит дождей. Аграрный сектор сильно зависит от них. Но дожди весь прошлый год шли нерегулярно. Они опустились на 8% ниже годовой нормы. На востоке и юге Украины было меньше всего дождей в прошлом году. А Донецкая, Луганская и Николаевская области пострадали больше всего.
Влияние этих неблагоприятных условий поражает. Согласно цифрам Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, страна потеряла 570 тысяч гектаров озимых культур из-за продолжительных засух и необычно сильных весенних морозов. Дальнейшая засуха весной и летом привели к дополнительным потерям, которые включают 200 тысяч гектаров кукурузы и меньшие урожаи других культур по всей стране.
Это грозит подрывом статуса Украины как одного из крупнейших аграрных экспортеров в мире. В сезоне 2019-2020 годов Украина доставила на международные рынки 57 миллионов тонн зерна, что составляет 16% от глобального зернового экспорта. Однако, эти объемы резко сократились в нынешнем сезоне, если сравнивать годы. А все из-за меньших урожаев, вызванных засушливыми условиями.
По состоянию на декабрь 2020-го экспорт зерна сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне того, как климатические изменения наносят ущерб украинской аграрной сфере, министерство защиты окружающей среды прогнозирует дальнейшее усиление и географическое распространение засухи. Чиновники также ожидают увеличение пустынных районов.
Южные регионы постепенно адаптируются к недостатку дождей, развивая передовые оросительные системы. В это время засухи все больше становятся нормой для аграрных регионов на севере и северо-востоке Украины, где раньше такие условия не были проблемой. Адаптация и смягчающие меры критически важны для сохранения украинской позиции среди главных производителей аграрной продукции.
Недостаток дождей - лишь одно из многих негативных последствий климатических изменений в Украине. Среди них также эрозия почв, изменение растительности, нарушение циклов изменения урожаев, а также распространение новых болезней и сорняков. Решение этих проблем требует развертывания новых практик и технологий.
Климатически ориентированное аграрное производство может помочь увеличить производительность, при этом усилив устойчивость к экстремальным погодным событиям. А также сократить выбросы парниковых газов. Между тем, сочетание ирригации и аграрных практик может принести широкую сопутствующую выгоду водному сектору, при этом продвигая развитие аграрного хозяйства, основанного на более устойчивых подходах к управлению водой. Эти и другие решения, скорее всего, образуют базу для Национального плана адаптации к климатическим изменениям Украины, который сейчас готовит правительство.
Европейское зеленое соглашение и стратегия ЕС "от фермы до вилки" дает еще большую мотивацию для Украины, чтобы постепенно перейти на более устойчивые аграрные практики. Евросоюз продолжает пересматривать и ужесточать свои стандарты продовольственной и экологической безопасности. В то же время, он планирует утроить собственное органическое аграрное производство за следующее десятилетие.
Это должно помочь убедить украинских аграрных производителей в необходимости инвестировать в климатически совместимые обновления с целью сохранить будущий доступ к выгодному рынку ЕС. За последние несколько лет Украина вошла в пятерку крупнейших экспортеров агропродукции в Евросоюз. В 2019-м она была вторым крупнейшим поставщиком органической продукции в страны организации. Эксперты подсчитали, что Украина способна в 10 раз увеличить свое производство органических продуктов в ближайшие годы. А меньшие урожаи будут компенсированы более высокими рыночными ценами.
Быстро растущий Сегмент органической продукции - лишь одна из многих сфер, через которые Украина может расширить свое присутствие на аграрных рынках ЕС. Это делает соответствие европейским экологическим и продовольственным стандартам долгосрочной необходимостью для всей аграрной индустрии страны.
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