Будет ли в Украине дорожать «социальный» хлеб

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Пекари считают, что правительство должно было приложить больше усилий для воспрепятствования росту цен на рынке зерна.

Украинские хлебопекари и кондитеры прогнозируют серьезный рост цен на свою продукцию: на 8-10% - на сладкое мучное и на 10-15% - на хлеб. Они обвиняют в этом правительство, которое в ситуации сниженного урожая пшеницы и роста закупочных цен на нее не предприняло мер для стабилизации положения.

Среди возможных способов смягчения рыночных цен в отраслевых объединениях называют интервенции на рынок зерна со стороны специализированных госструктур, изначально созданных для этих целей, а также усиление контроля за ограничением экспорта. Эксперты же сомневаются в целесообразности второго шага, а также в финансовой возможности фондов осуществить первый - правда, они же и не видят оснований для значительного увеличения уровня розничных цен на мучную продукцию.

На сколько может подорожать хлеб

В пятницу, 6 ноября, отраслевое объединение кондитеров "Укркондпром" заявило о необходимости повысить стоимость мучных изделий на 8-10%, в первую очередь, "социального" сегмента - галетного, затяжного и сахарного печенья, а также крекеров.

Причина этого - в росте цен практически на всю сырьевую основу продукции, начиная от муки и сахара, заканчивая растительным маслом. Увеличение стоимости с начала года, подчеркивали в ассоциации, составило 30-50% - только за октябрь отпускные цены в опте поднялись на 10-20%.

Заявление с аналогичным посылом еще 30 сентября опубликовали во Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП). В письме на имя премьер-министра в ассоциации отметили рост цен на пшеницу в 40% с начала года и на 25% за сентябрь, что привело к росту цен на муку, составляющую до половины в структуре ценообразования хлеба.

Согласно данным ВАП, подорожание другого агросырья составило 22% за сентябрь для дрожжей, 50% подсолнечного масла, сахара - 30% только за первую неделю октября. Увеличивается и стоимость и прочих затрат - логистических услуг, упаковочных материалов, энергоносителей. Первостепенно, считают в ассоциации, к этому привела девальвация гривны, составившая 19,3% с начала года. Кроме того, ухудшила финансовое состояние предприятий необходимость обеспечивать защитные меры для нераспространения коронавируса.

Необходимый рост стоимости хлеба, по оценкам вице-президента ВАП Юрий Дученко, должен составить 10-15%. Делая прогноз Дученко также указывал на предпосылки говорить о повышении цен на хлеб до 20%, однако из-за понимания предприятиями отрасли социальной значимости производимой ими продукции, цены, во всяком случае на популярные сорта хлеба, выше 15% расти не будут.

Согласно данным Госстата, полкилограмма пшеничного хлеба из муки первого сорта в сентябре в среднем стоила чуть более 10 грн (20,37 грн/кг, что уже на 5,87% выше относительно сентября 2019 года). Средняя стоимость хлеба высшего сорта в то же время достигала 12,68 грн (25,36 грн/кг, на 7,73% выше, чем в сентябре 2019 года). Таким образом, подорожать названная продукция может на 1,5-2 грн в зависимости от сорта муки.

Опрошенные UBR.ua эксперты указывают, что факторы, стимулирующие рост цен на хлебобулочные изделия, будут сдерживаться противоположными. Так, глава Украинского аналитического центра (УАЦ) Александр Охрименко отметил рекородно низкий уровень инфляции в стране.

"Как можно говорить о подорожании, если в этом году самая низкая инфляция по крайней мере за последние 7 лет - 2,6% в годовом измерении, в то время как в прошлом году было 7%. Куда ниже? Это тоже не от хорошей жизни - в частности, стало больше безработных, у людей меньше денег, но оснований для повышения цен (хлеб и мучные изделия - прим. ред) нету", - выразил точку зрения Охрименко.

С другой стороны, отметил в разговоре с UBR.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, часть из названного производителями агросырья подорожала не на столь высокий уровень - в частности, речь идет о подсолнечном масле, которое за год подорожало "максимум на 5-7%, а не 50%, а также о муке, которая "и вовсе подешевела на 2 копейки, хоть это и мука предыдущего года".

В то же время ценовая планка любой продукции "формируется не только из желания продавца продать, но и исходя из физической возможности покупателя купить - а платежеспособность населения, в силу существенного падения доходов, снижается", - акцентировал внимание Пендзин.

"Согласно данным Госстата средняя зарплата растет неплохо, но, когда там ее оценивают, доходы социально незащищенных слоев населения, в том числе и безработных, считаются по остаточному принципу в конце года. А там все очень плохо, поэтому среднестатистические доходы населения если и выросли, то очень незначительно - поэтому я думаю, что мы, если и мы и станем свидетелями вымечтанного хлебопеками роста цены на хлеб, то куда более спокойного относительно прогнозов", - говорит Олег Пендзин. Эксперт полагает, что подорожание хлеба составит максимум 12%.

Чем недовольны хлебопеки и кондитеры

Согласно данным за 6 ноября информационно-аналитического портала АПК Украины при Минэкономики, закупочные цены на фуражную пшеницу (4 класс) и продовольственную пшеницу 3-его класса оказались выше прошлогодних на 55% и 56% соответственно (7 188 и 7 440 грн за 1 тонну без НДС). В Укркондпроме считают, что власти могли смягчить удорожание за счет деятельности специально для этого созданных структур - Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) и Государственного специализированного бюджетного учреждения (ГСБУ) Аграрный Фонд.

Их функция, в частности, состоит в интервенциях дешевого зерна на рынки для сдерживания шокового роста цен - в марте этого года оба госучреждения уже выпускали с этой целью 160 тыс. т продовольственной пшеницы на производство муки.

Это было сделано вслед за заявлением ВАП и ассоциации "Мукомолы Украины", опубликованном в письме на имя президента, премьер-министра и министра экономики, в котором организации так же, как и сейчас, указывали на чрезвычайный рост цен на пшеницу и прогнозировали последующий за этим рост стоимости социального хлеб в 15%.

Однако, в отличие от марта, этой осенью аналогичных действий от ГПЗКУ и Аграрного Фонда (АФ) не последовало - оба предприятия фактически работают как частные компании, а цены их продукции не ниже рыночных, пожаловался глава Укркондпрома Александр Балдынюк.

Эксперты отмечают, что несмотря на критику фондов и правительства со стороны производителей, возможности ГПЗКУ и АФ сильно ограничены в виду отсутствия бюджетного финансирования на закупки зерна. Кроме того, если ГПЗКУ сегодня работает с непогашенным кредитным долгом в размере более $1 млрд, то деятельность АФ на данный момент и вовсе фактически заморожена.

Впрочем, основной просьбой аграриев уже традиционно остается снижение экспорта зерновых. Так, в мартовском письме отраслевые ассоциации просили правительство ограничить экспорт продовольственной пшеницы на минимальном для внутренних потребностей уровне по крайней мере до конца карантина.

Сейчас же в объединениях не перестают напоминать, что показатели экспорта пшеницы в маркетинговом году 2020/21, максимальный уровень которого не может превысить 17,5 млн т согласно меморандуму между участниками рынка, уже составил 63% от порогового значения (10,97 млн т) - "несмотря на то, что маркетинговый год только начался", обращали внимания в Всеукраинской ассоциации пекарей, констатируя, что такое положение дел может привести к последующему дефициту зерна.

В этом году урожай пшеницы в Украине составил 25,1 млн т - при экспорте в 17,5 млн т в стране в любом случае останется около 8 млн т мучного сырья, что нивелирует возможность дефицита, а с другой стороны, ставит под сомнение необходимость введения каких-либо ограничений, указал Олег Пендзин. По его словам, приблизительное уровень потребности Украины в продовольственной пшеницы составляет 6 млн т.

"Ограничивать можно, если вы производите чуть больше потребления. В Украине же при потребностях зерна в 20 млн т, в этом году произведено 68 млн т. Даже если бы здесь и был смысл, то где потом хранить этот ресурс? В Госрезерв его не закупишь, так как просто не за что, а элеваторы - которых у государства нет, даже ГПЗКУ их арендует - битком забиты", - недоумевает глава Экономического дискуссионного клуба Пендзин.

Однако стоит отметить, что экспорт пшеницы не распределяется по ее типу - в то же время для отечественных мукомолов требуется высококачественная продовольственная пшеница, с обеспечением которой, согласно оценкам экспертов, уже не все так однозначно. Только 40% от общего объема пшеницы нынешнего урожая приходится на продовольственную, в то время как 60% - на фураж. Соответственно, из 8 млн т, которые должны гарантировано остаться в Украине, только около 3 млн т может прийтись на пригодное для муки сырье. Аналогичные опасения звучали со стороны Всеукраинской ассоциации пекарей ровно год назад, во время рекордного урожая зерновых.