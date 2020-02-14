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Аграрный фонд заключил первый контракт на закупку зерна будущего урожая
14:56 14.02.2020 |
Оператор аграрного сектора Украины ПАО «Аграрный фонд» заключил первый контракт на закупку зерна урожая 2020 года.
Согласно сообщению пресс-службы предприятия, "Аграрный фонд" заключил контракт на поставку 2160 тонн зерна пшеницы 3-го класса, осуществив 100% предоплату минеральными удобрениями.
"Аграрный фонд" начал форвардную программу закупки зерновых урожая 2020 года 11 февраля.
Минимальные партии закупок у фермеров: пшеницы - 100 тонн, кукурузы - 100 тонн, ржи - 50 тонн.
Справка УНИАН. ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.
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