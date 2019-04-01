Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификт на экспорт говядины

Соответствующая информация обнародована на сайте Госпродпотребслужбы в понедельник.
Как сообщалось, в январе 2019 года Украина и Сингапур согласовали ветсертификаты на экспорт мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц, а также яичных продуктов из Украины.
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26.03.19 Украина экспортировала рекордное количество свинины
Всего в январе-феврале было экспортировано 69 тыс. т свинины, что на 77,4% превышает показатель 2017 года (36 тыс. т) и на 42,7% - 2018-го (44,5 тыс. т). Основными рынками сбыта свинины в феврале были: Саудовская Аравия - 8,4 тыс. т, Нидерланды - 4,4 тыс. т.